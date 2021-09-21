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《2021年中央廣播電視總台中秋晚會》

有線第一頻道 - 2021.09.21(二) 08:00PM
 
有線 (1) 澳門有線第一頻道，9月21日晚上八時。2021年中央廣播電視總台中秋晚會將在西昌舉行，沿襲了篇章式結構，除了序《明月升》、尾聲《海上明月》外，還設《月到中秋》、《月之故鄉》、《月圓夢圓》三個篇章。

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