《2021年中央廣播電視總台中秋晚會》

有線 (1) 澳門有線第一頻道，9月21日晚上八時。2021年中央廣播電視總台中秋晚會將在西昌舉行，沿襲了篇章式結構，除了序《明月升》、尾聲《海上明月》外，還設《月到中秋》、《月之故鄉》、《月圓夢圓》三個篇章。