加拿大四季大自然第1季:第1集

本系列花了兩年多拍攝，跑遍加拿大的每個角落，呈現野生動物在一年四季動人又私密的故事。本集的主題是春天，馴鹿要遷徙六百公里，抵達牠們在極地凍原的產犢區，牠們必須趕在春季融冰前上路。在加拿大東部極北林區的木蛙，秋天氣溫下降時，腹腔出現一個大冰塊，包住心臟和肺臟，木蛙不呼吸、血液也不流動就這樣度過冬天，春天一到又神奇地甦醒過來。連植物也有面對天氣變化的策略，樹木展開新葉之後，森林動物也開始活絡起來，隨著夏季腳步接近，所有野生動物又要面對意外的新挑戰。