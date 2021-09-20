加拿大四季大自然第1季:第1集

本系列花了兩年多拍攝，跑遍加拿大的每個角落，呈現野生動物在一年四季動人又私密的故事。本集的主題是春天，馴鹿要遷徙六百公里，抵達牠們在極地凍原的產犢區，牠們必須趕在春季融冰前上路。在加拿大東部極北林區的木蛙，秋天氣溫下降時，腹腔出現一個大冰塊，包住心臟和肺臟，木蛙不呼吸、血液也不流動就這樣度過冬天，春天一到又神奇地甦醒過來。連植物也有面對天氣變化的策略，樹木展開新葉之後，森林動物也開始活絡起來，隨著夏季腳步接近，所有野生動物又要面對意外的新挑戰。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。