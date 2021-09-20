在位處高海拔的丹佛比賽讓渦輪車手吃盡苦頭；為了獨得四萬元獎金，選手們要廝殺三個回合進入決賽。當中有人為疏失造成的失誤，也有受限氣候條件無法施展而吞敗，最後挺進第四輪決賽的選手，只有一人勝券在握，獨得大獎。