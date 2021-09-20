方家有三兄弟，老大方劍輝是烹飪節目主持人，三十多歲還沒有交過女朋友；老二方劍郎在藝員訓練班學習，為人玩世不恭，周旋在眾多女友之間；老三方劍笙是一個善良誠實的青年，樂於助人，在感情方面毫無經驗。大哥與小弟同時遇上了令自己心儀的目標。阿輝愛上了被丈夫拋棄的演員吳芬芳，阿笙愛上了純情少女瑩瑩，而阿郎則在經歷了與活潑開朗的美麗的一段激情之後，還是回到了真正深愛著自己的飄紅身邊。