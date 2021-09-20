方家有三兄弟，老大方劍輝是烹飪節目主持人，三十多歲還沒有交過女朋友；老二方劍郎在藝員訓練班學習，為人玩世不恭，周旋在眾多女友之間；老三方劍笙是一個善良誠實的青年，樂於助人，在感情方面毫無經驗。大哥與小弟同時遇上了令自己心儀的目標。阿輝愛上了被丈夫拋棄的演員吳芬芳，阿笙愛上了純情少女瑩瑩，而阿郎則在經歷了與活潑開朗的美麗的一段激情之後，還是回到了真正深愛著自己的飄紅身邊。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。