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索稅雙雄

HBO - 2021.09.20(一) 08:30PM 節目表
 
大衛與克利波專門替幫派老大「巫師」向地方幫派收帳。此時「巫師」的宿敵從墨西哥回到洛杉磯，威脅到他的生意，而大衛將不惜一切保護他最重要的東西-家人。

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