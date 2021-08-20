河中巨怪:謎樣水域第1季:侏儸紀河怪

在南冰洋的南邊的塔斯馬尼亞島，這裡有別處沒有的珍奇異獸，包括袋鴨嘴獸和針鼴，以及已經絕種的袋狼，但其中最珍貴的就是塔斯馬尼亞巨型螯蝦，體型可以跟狗一樣大，不過聽說這種螯蝦也已經絕跡，於是傑洛米深入島上叢林，希望能找到這種螯蝦，一睹牠的廬山真面目。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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