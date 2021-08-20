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金礦的賭注遠征篇第4季:富貴險中求

探索頻道 - 今日 09:55PM 節目表
在本集中，派克一行人在泰樂的帶領下來到西澳的桑德斯通，拜訪年輕的採礦人傑克拉森，認識了以氰化物提金的瀝取法，雖然這種方法成果豐碩，但由於牽涉到陌生的化學藥劑，讓派克感到猶豫。另外他們還拜訪了老練的採礦人詹姆斯艾利森，見識了乾吹法。

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