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黑馬王子

衛視卡式臺 - 今日 10:00PM 節目表
阿華（劉德華）自小在廟街長大，讀書少，不修邊幅，註定為愛情失敗者。薄冰（李嘉欣）是上海富家女，母親自小與父親離異，薄冰決心到香港尋母，卻遇上了阿華。薄冰跟阿華媽媽（葉德嫻）及死黨（張家輝）相處得十分開心，而阿華亦慢慢由不合格的男人變成斯文有禮。薄冰的父親認定阿華心懷不軌，欲綁架他的女兒，但殊不知薄冰真的落入綁匪手中…

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