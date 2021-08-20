阿華（劉德華）自小在廟街長大，讀書少，不修邊幅，註定為愛情失敗者。薄冰（李嘉欣）是上海富家女，母親自小與父親離異，薄冰決心到香港尋母，卻遇上了阿華。薄冰跟阿華媽媽（葉德嫻）及死黨（張家輝）相處得十分開心，而阿華亦慢慢由不合格的男人變成斯文有禮。薄冰的父親認定阿華心懷不軌，欲綁架他的女兒，但殊不知薄冰真的落入綁匪手中…
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30
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