超神動物第1季:亞洲豺犬

今天要介紹一隻亞洲豺犬肯奈的故事。豺犬們又被稱為紅犬，受到棲地喪失和獵物減少等因素的影響，目前世上約只剩下兩千五百隻亞洲豺犬。豺犬犬群是個雄性當道的社會，但肯奈卻是印度南部尼爾吉利斯生物圈保護區中，最大犬群之一的雌性領袖。牠在十八個月大時媽媽就死了。一隻和肯奈沒有血緣的母豺犬成了犬群的新領袖。不久後,肯奈離開犬群學習獨自獵食。後來牠建立起自己的犬群，並讓兩隻成年公豺犬加入犬群，發展出保護區力實力最強大的豺犬群。
首播：8月18日(星期三) 20:00 有線互動新聞台(Ch2) 數碼頻道62台
重播：8月19日(星期四) 09:00 第三高清頻道(Ch3) 數碼頻道63台 節目重溫：www.MacauCableTV.com 澳門有線電視官網
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