麥德蓮麥肯失蹤懸案第1季:下集

經調查，並無證據顯示麥肯夫婦涉案。辦案過程中，阿瑪若警官跟來幫忙的英國警方起了間接衝突，結果他遭到撤換。接手的警官調查一段時間後，就因再也找不到更多證據而終止調查。麥肯夫婦努力遊說下，由倫敦警廳重啟調查，取得供述和目擊者證詞後，製作了凶嫌畫像，之後卻沒有任何進展。因調查花費過高，後來調查小組縮編，但警方仍持續找尋麥德蓮的下落，希望有一天真相能水落石出。