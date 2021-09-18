如花，石塘咀名妓，與離家富家子弟振邦私訂終身，敵不過貧窮折磨，相約吞鴉片自殺，望來生再續前緣。如花在陰間久候不到振邦，回陽間已是五十年後，找情郎如大海撈針，發現當年振邦被救，貪生棄盟誓，如花把定情胭脂扣交還，黯然離去。