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2020財政年度施報告
澳門有線電視互動新聞台
聽取行政長官發表2020財政年度施政報告
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超級炸彈
History-H2
- 2020.04.27(一) 06:20PM
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正在進行一場新的大規模非核彈軍備競賽。這項競賽為五角大廈和軍事試驗場提供了前所未有的機會，它?將了解這些毀滅性武器的能力。
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