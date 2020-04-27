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超級炸彈

History-H2 - 2020.04.27(一) 06:20PM 節目表
 
正在進行一場新的大規模非核彈軍備競賽。這項競賽為五角大廈和軍事試驗場提供了前所未有的機會，它?將了解這些毀滅性武器的能力。

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