English
繁體中文
2020財政年度施報告
澳門有線電視互動新聞台
聽取行政長官發表2020財政年度施政報告
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
全民優惠速報
Home
>
頻道
>
教育/紀實
>
動物星球
> 北美大地第1季:野性天生
北美大地第1季:野性天生
動物星球
- 2020.04.27(一) 08:05PM
節目表
首集節目來到北美大陸，這趟非凡旅程將帶領觀眾認識家鄉北美洲的荒野之地。一同來見識常見和奇特的各類野生動物，牠們就住在我們的後院。接著前進加拿大荒野探訪北美山羊，在太平洋邊陲躍入冰冷海水，跟著母鯨和幼鯨寶寶一起力抗眾多掠食者的追逐。緊湊行程後，要轉往哥斯大黎加的海灘拜訪海龜群，牠們一邊產卵，一邊提防饑腸轆轆的美洲豹。最後還要來看美洲野馬如何在猶他州沙漠中爭奪珍貴的水坑。
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
廣告宣傳
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
外部連結
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2020 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.