北美大地第1季:野性天生

首集節目來到北美大陸，這趟非凡旅程將帶領觀眾認識家鄉北美洲的荒野之地。一同來見識常見和奇特的各類野生動物，牠們就住在我們的後院。接著前進加拿大荒野探訪北美山羊，在太平洋邊陲躍入冰冷海水，跟著母鯨和幼鯨寶寶一起力抗眾多掠食者的追逐。緊湊行程後，要轉往哥斯大黎加的海灘拜訪海龜群，牠們一邊產卵，一邊提防饑腸轆轆的美洲豹。最後還要來看美洲野馬如何在猶他州沙漠中爭奪珍貴的水坑。