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街頭飆車族第5季:配對比賽

探索頻道 - 2020.04.27(一) 07:10PM 節目表
 
法姆塔克和艾申召集所有405車手，前往加州的柳泉賽車場，展開一場截然不同的公路挑戰賽。比賽的優勝隊伍將獨得一萬美元獎金。

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