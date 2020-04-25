雄偉地球第1季:武器攻防

長久以來，動物發展出各式各樣的方法來殺死獵物和自我防衛，這些對飢餓和求生的反應是多采多姿的生態系的基礎，助長了許多在野外上演的戲碼。本節目透過拍攝團隊的眼睛探索大自然，看一年一度的沙丁魚風暴，在南非東岸外海展開的精采好戲，海豚、鯊魚、鰹鳥等掠食者，上下包夾沙丁魚，這是自然界最精心編排的攻擊行動。