本集的貝爾求生飲食，帶你去看貝爾在荒野求生時，什麼可以吃、該怎麼吃。置身叢林或蠻荒，只要你擁有求生常識，就可以為自己爭取延續生命、等待救援的時間。貝爾在飢餓不已時，就喝過象的糞水、自己的尿，還有鹿的便便。另外，大小蠍子、蛇，甚至是臭鼬，都曾經成為貝爾的晚餐。更恐怖的是生食動物的肉，雖然沒烹煮過的生肉吃起來很噁心，但為了求生存，只要能吃、一定要照單全收。有時就連動物屍體上的蛆，也可以拿來放進湯裡加料。