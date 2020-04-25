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沉默的殺機

Cinemax - 今日 10:00PM 節目表
 
人魔漢尼拔又回來了。在本片，他已在義大利佛羅倫斯過著隱姓埋名的生活，也成功的克制自己不再殺人。然而他昔日的病人維傑並不願就此放過他。

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