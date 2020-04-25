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變種特攻2
HBO
- 今日 07:50PM
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在反變種人「秘密行動」的特務綁架X教授，囚禁他的學生並偷走腦波強化器後，逃過一?的X戰警與新加入的藍魔鬼與萬磁王合作解救他們的同志，阻止一場大屠殺的發生。
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