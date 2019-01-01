登月疑雲第1季:阿波羅1號的火光

雖然美國歌頌自家率先踏足月球，但登陸月球不過是騙局的說法始終沸沸揚揚，陰謀論者認為1969年時，美國太空總署的科技根本無法勝任此一壯舉。前FBI探員查德傑金斯、前航太顧問兼陰謀論者麥克巴拉，以及美國太空人李藍梅爾維將共同進行調查，一一檢視太空競賽開始以來的可疑之處。在本集節目中，他們將以實驗驗證，燒死三名太空人的阿波羅1號火災，是否真是意外，還是太空總署刻意放火嚇阻太空人。另外還將追究知名的太空總署揭發者湯瑪斯巴倫之死，究竟是意外、自殺或是他殺。