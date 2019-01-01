節目介紹許多可愛又特別的寵物，牠們帶給人們無限的歡樂，也讓人們感受到牠們旺盛的生命鬥志。例如兩隻原本無家可歸的吉娃娃犬坎卡和魯，天生就沒有前腿，但牠們沒有懷憂喪志，總是跳來跳去穿上衣服展現萌樣，甚至為流浪犬認養的服裝比賽活動擔任評審。還有紐約州長島的流浪犬探戈，成為第一隻進入港邊跳遠冠軍賽的鬥牛犬，打敗了許多純種拉布拉多獵犬和覓拾犬，也破除許多人對鬥牛犬的成見。