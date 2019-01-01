節目介紹許多可愛又特別的寵物，牠們帶給人們無限的歡樂，也讓人們感受到牠們旺盛的生命鬥志。例如兩隻原本無家可歸的吉娃娃犬坎卡和魯，天生就沒有前腿，但牠們沒有懷憂喪志，總是跳來跳去穿上衣服展現萌樣，甚至為流浪犬認養的服裝比賽活動擔任評審。還有紐約州長島的流浪犬探戈，成為第一隻進入港邊跳遠冠軍賽的鬥牛犬，打敗了許多純種拉布拉多獵犬和覓拾犬，也破除許多人對鬥牛犬的成見。
有線呈獻意甲、法甲、葡超、德國杯、澳職聯賽事直播時間表
特級服務組合 P5球王臺+球迷臺$88P13球王臺+球迷臺+ FOX Sports 3+ASN $128 查詢及安裝熱線：2882 2866
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30