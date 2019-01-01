戴夫賭上一切，首次在亞利桑那創立了屬於自己的採金事業，然而波折不斷。先是探礦後決定開採的地點未獲地主同意，不得不在協議範圍內重新尋找礦場。接著好不容易開挖，急需的收金設備，卻因員工疏失而延遲送到礦場，不僅使收金進度落後，更和員工起了衝突，甚至因理念不合開除對方。最後，從取樣結果看來富含黃金的新礦場，產量卻極其低落，四天下來只有3.5盎司，使戴夫開始質疑自己的決定。
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