150年前，倫敦動物園迎來一隻一隻巨大的公象，牠名字叫「金寶(Jumbo)」，非洲斯瓦希里語的意思是「你好」。牠很快就聲名大噪，成為全世界第一隻動物明星，因為當時幾乎沒有任何歐洲人見過活生生的非洲象，人們甚至謠傳牠是地球上體型最大的象；如今「金寶(Jumbo)」一詞已被延伸成大尺寸的含意，足見金寶對後人的影響力。節目主持人將深入尋找當年關於金寶的文獻，了解牠的曲折一生，以及牠的飼養員接近神秘的感情，甚至查出牠悲劇死亡的真相。科學家透過研究金寶的殘骸，主持人將一一解答許多疑問。