護狼戰士第1季:野地生活

在本集節目中，洛克伍德動物救援中心的戰士們，繼續在蒙大拿州執行艱鉅的護狼行動。由於盜獵者已察覺到護狼團隊的存在，因此他們改往比特魯森林西境從事非法獵捕。為了阻止狼群遭到殺害，護狼團隊以空降方式深入高海拔地帶，並使盡渾身解數追查盜獵者行蹤。另一方面，身心飽受煎熬的退伍軍人喬許，試圖與兇猛的巨狼阿帕契建立友誼。為了幫他克服內心恐懼，馬修獻上了他的錦囊妙計。到底他有什麼妙招，能讓阿帕契重拾對人類的信任呢？