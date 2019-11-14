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百變爬蟲箱第1季:石龍子的冒險

動物星球 - 2019.11.14(四) 09:55PM 節目表
 
樂港漫畫書店除了賣漫畫書，也開課教小孩畫漫畫。他們想要一個以電影阿比阿弟的冒險為主題的爬蟲缸，可以放在書店的全齡讀物區，也可以推至教室裡上課用。康乃爾世界仿電影中的時光機，打造出一個電話亭缸，開啟所羅門石龍子的漫畫書店冒險。阿傑爬蟲營的常客瓊丹終於要有第一支爬蟲寵物—摩洛哥刺尾鬣蜥索爾。康乃爾世界依據瓊丹喜愛的鐵人三項運動，打造出奪牌領獎台造型，兼具現代藝術感的爬蟲箱，完美融入深具現代藝術感的瓊丹家。

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