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龍王的工作!

ANIMAX - 今日 08:30PM 節目表
 
 
八一是史上最強的職業棋士。有一天，一個名叫小愛的女孩子出現在他面前，聲稱八一答應過要教她將棋。
t;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-fareast-language:ZH-TW'>四名?機者挾持一架從特位維夫飛往巴黎的法航客機，機上248位乘客絲毫不知他們即將面臨的可怕災難……

 

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