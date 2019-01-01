八一是史上最強的職業棋士。有一天，一個名叫小愛的女孩子出現在他面前，聲稱八一答應過要教她將棋。

? 機者挾持一架從特位維夫飛往巴黎的法航客機，機上 248 位乘客絲毫不知他們即將面臨的可怕災難 …… t;mso-hansi-font-family:Cambria;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-fareast-language:ZH-TW'>四名