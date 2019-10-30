管教惡貓第9季:費城任務

鄰里貓是統稱，意指住在街頭巷尾的貓，當中有些可能曾是家貓，但大多數為野貓，野貓在街區出生長大，有些不曾接觸過人類，有些則有愛媽愛爸餵食，比較信任人類，但再親人的鄰里貓都不適合帶回家養，牠們很難健康存活。費城有四、五十萬隻像這樣無家可歸的鄰里貓，牠們形成聚落或社群，為了有伴，也為了求生。傑克森的好友蘿拉葛瑞奇投身動保工作，請他協助解決野貓繁殖過多的問題，招募義工，找免費手術贊助，展開捕捉、結紮、放回的行動。
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