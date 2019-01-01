非洲動物大遷徙第1季:第4集

這一場大遷徙就要結束了。牛羚已紛紛回到新生平原，準備在塞倫蓋提的草原上補充養分，展開另一次大遷徙。大批掠食動物也緊跟著牛羚群，其中也包括鬣狗和獅子。人們常以為鬣狗只吃其他動物吃剩的食物，其實這是電影等媒體營造出的錯誤印象。鬣狗是獵食高手，能單槍匹馬地獵殺成年牛羚。獅子雖然被譽為叢林之王，但牠也是被獵殺的目標。馬賽人常以獵殺獅子為成年禮，這項傳統至今仍未消失。此外，馬賽人是靠游牧為生，必須到國家公園內放牧家畜。為了保護牛羊，他們也常和獅子等掠食動物發生衝突。