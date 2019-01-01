非洲動物大遷徙第1季:第3集

牛羚的大遷徒已經進入第七個月。為了尋找水源，牛羚群離開塞倫蓋提大草原，前往肯亞馬賽馬拉高地。塞倫蓋提目前唯一的水源就是馬拉河，因此牛羚全聚在這裡。幾個月來，牛羚一直過著逐水草而棲的生活。為了尋找青草，牠們必須來回渡過馬拉河好幾趟。但馬拉河不但水流湍急，河裡也有很多鱷魚。在渡河途中，有些小牛羚被激流沖走淹死，更多牛羚被飢餓的鱷魚捕獲。有些鱷魚在一年前牛羚造訪後就沒吃過東西。牛羚過河後，很多小牛羚和媽媽失散了。小牛羚現在已經七個月大，正在斷奶中。如果牠們不能和媽媽團聚，就必須開始獨立生活。
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