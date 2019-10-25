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護狼戰士第1季:愛的接納

動物星球 - 2019.10.25(五) 09:55PM 節目表
 
洛克伍德動物救援中心的戰士們，在馬修和羅琳的帶領下，執行一連串護狼任務。因經歷戰爭而遭受的心靈創傷，讓他們更了解狼／狼狗在人類社會中的困境。本集節目中，性情乖戾的老狼尤利，因為髖關節退化而行動不便。馬修派出空軍退役老兵歐克為牠打造舒適的吊床，他能成功進入尤利地盤，跟牠成為朋友嗎？另外，險遭動保所撲殺的巨型狼狗阿帕契，因長期被禁錮在而充滿攻擊性。救援中心的團隊能否成功將牠救出？牠又能否為自己找到新的歸屬？

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