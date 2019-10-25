護狼戰士第1季:愛的接納

洛克伍德動物救援中心的戰士們，在馬修和羅琳的帶領下，執行一連串護狼任務。因經歷戰爭而遭受的心靈創傷，讓他們更了解狼／狼狗在人類社會中的困境。本集節目中，性情乖戾的老狼尤利，因為髖關節退化而行動不便。馬修派出空軍退役老兵歐克為牠打造舒適的吊床，他能成功進入尤利地盤，跟牠成為朋友嗎？另外，險遭動保所撲殺的巨型狼狗阿帕契，因長期被禁錮在而充滿攻擊性。救援中心的團隊能否成功將牠救出？牠又能否為自己找到新的歸屬？
有線呈獻意甲、法甲、葡超、德國杯、澳職聯賽事直播時間表
特級服務組合 P5球王臺+球迷臺$88P13球王臺+球迷臺+ FOX Sports 3+ASN $128 查詢及安裝熱線：2882 2866
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：星期日重播:00:30-01:00，08:00-08:30，11:30-12:00，18:30-19:00。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
澳門有線第一頻道CH1播出時間：重播：次日00:00—00:30 08:00-08:30