百變爬蟲箱第1季:巨蚺武士

一家刺青店的夫妻，由於長時間待在店裡，所以希望把家裡的公蚺和母蚺帶來店裡養，接著索性想請康乃爾世界幫他們打造兩個搶眼的爬蟲箱，一個在櫃檯下面，讓每個顧客進門都可以看到搶眼的公巨蚺；另一個大爬蟲箱放在等候坐位區，讓顧客可以在自拍時，拿巨蚺當背景。康乃爾在櫃台前設計的爬蟲箱裡面，放了日本武士刀，模擬自然棲地的樹木，讓公蚺可以在上面爬。另一個爬蟲箱則設計成日式寶塔，裡面放樹枝拼出大的大樹，背景是鮮豔的風格，映襯出白子母蚺的形態。這兩個爬蟲箱令刺青店夫妻和顧客都讚不絕口。