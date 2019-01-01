非洲動物大遷徙第1季:第2集

六月是塞倫蓋提牛羚的發情期。每年到了這個季節，公牛羚就變得活蹦亂跳，忙著吸引母牛羚。牛羚的發情期只有三週，這是因為牠們的生活週期必須和自然週期配合。在每年雨季結束後，牛羚已經從茂盛的草原獲得大量養分，有足夠的體力求偶和交配。母牛羚懷孕後，在第二年生產時，正好又是雨季的開始。雨季開始後，草原會長出茂密的青草，讓新生的小牛羚得到充足的食物。今年的雨季來得很晚。遷徙的牛羚為了尋找水和食物，偏離了原本的遷徙路線。在雨季開始後，牠們又繼續往西，回到遷徙的路經上。