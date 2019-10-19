最後的巨獸第1季:澳洲與亞洲

主持人來到澳洲與亞洲，瞭解巨獸面臨的挑戰。鯨鯊正在攝入有害的塑膠微粒由於失去了森林家園，因此現在紅毛猩猩嚴重瀕危。氣候變遷可能影響西伯利亞虎這種大型掠食者的生存。不過還有希望：近年來，有將近四百萬平方公里的海洋被劃為保護區。在中國，大熊貓的困境出現轉機。近幾十年來，大量的保育工作和保護140萬公頃的活動範圍，讓大熊貓的數量回升。雖然大熊貓仍然名列易危物種，但這證明了我們的確有可能挽救瀕臨絕種的大型動物。