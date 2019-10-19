樹屋大師第4季:夏令營遊戲會所

旭日協會提供服務給罹患癌症的病童，包括夏令營和醫院內的活動。凱若琳在擔任義工期間，受到森林的啟發，相信樹屋將能撫慰生病的孩子們，讓他們離開病床，暫時拋開病痛和煩惱，徜徉於大自然中。在迅捷貸款慷慨解囊之下，皮特跟他的團隊得以展開樹屋建造工程。樹屋設計成橢圓形，以提供360度的視野。此外，由於有些病童需要坐輪椅，因此必須設置無障礙坡道，讓他們直達樹屋。多麗帶來豐富的樂器、玩具、書籍等，將樹屋布置得有趣而溫馨。
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