狗兒救援迎新生第9季:行走困難

馬塞爾接到電話前去救援一隻困在屋子底下的幼鬥牛犬；牠戴著項圈，但身上沒有晶片和名牌，是走失了還是被遺棄呢?兩星期前譚雅救回兩隻出生才兩天的幼犬，竟罹患泳者症候群，四肢肌肉發展過於緩慢，沒有力量支持身體站立，只能趴在地上。在克莉絲汀醫生的指導下，瑪萊雅和譚雅努力為牠們復健，牠們能恢復正常嗎?庫拉當初在高速公路旁被發現時，腸子內臟都外露了，經過幾次手術都不改其快樂、精力旺盛的天性，即將被收養長住紐約。