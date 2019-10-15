老車新狂吼劇場篇第3季:尖峰時刻

本集的撞毀劇場，要帶大家見識馬路三寶的威力。你知道洗車場是最難離開的場所嗎？你相信有些人就是無法好好通過柵欄嗎？大家都看過賽車對撞，但你有看過摩托車和汽車在公路上展開無差別亂鬥嗎？除了開車和騎車，離開馬路外的世界，其實也充滿危險。關於這一點，參加釣魚比賽的韓特和康納，以及熱愛雪地機車的麥可最知道。本週最佳影片要讓你知道：身為一名賽車手，除了要有高超的駕駛技術，一身俐落的拳腳功夫，也是不可或缺的喔！
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