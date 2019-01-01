老車新狂吼劇場篇第3季:油猴大對決

你知道汽車和巴士，誰的板金比較硬嗎？你知道美國每年有多少人在摩托車事故中受傷嗎？愛車停在停車場內，卻慘遭撞毀，這又是怎麼回事？即使足不出戶，還是有各種可能會發生車禍，這該如何解釋？各種離奇的車禍，都在撞毀劇場讓你一次看個夠。本集的重創倖存者還要告訴你，闖進拉力賽道的笨狗小花，如何在賽車輪下撿回狗命。此外，本週最佳影片要帶你身歷其境，體驗史上最強龍捲風的狂暴威力。