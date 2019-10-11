狗兒救援迎新生第9季:不顧死活

維亞羅伯斯救援中心接獲動保員通知,有狗狗遭受虐待與忽略,這隻小狗被很短的電線綁住,侷限牠行動的範圍,飼主不僅沒有清理牠居住的環境,也沒有提供食物與飲水,這隻瘦骨嶙峋的小狗被帶回救援中心,志工決心要讓牠恢復身心健康,在此同時有熱心的民眾送來一隻被繁殖場棄養的狗媽媽,雖然已生完幾週,牠卻還是在出血,志工連忙送牠去接受檢查,而一對來自喬治亞州的夫婦帶著他們的狗狗,來救援中心為狗狗尋找同伴