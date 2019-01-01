多多愛動物第2季:袋熊滿屋

唐娜司岱潘負責“睡窩袋熊庇護所“，全球最大的袋熊庇護所，她有先生菲爾和兩個女兒協助。唐娜在南非開普敦出生，剛到澳洲時很想家，但後來開始當義工幫助動物，15年前接觸到一隻小袋熊，薇吉，從此生活有了重心，目前救過一千三百多隻袋熊。庇護所設有托兒所、小學部和野放區，他們幫傷病的袋熊復健，最終的目標是讓牠們重回灌木叢生活。小遊是有人發現通報的袋熊寶寶，牠的母親被車撞，牠被甩出育幼袋摔到地面受傷，面臨牙齒、腳趾、壁蝨等問題。
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