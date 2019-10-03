香儂和男友一行人去加州紅杉國家森林露營。大夥上山健行時，香儂覺得累而提前折返，在途中低頭找墨鏡，而遇上突然襲來的山獅。所幸她是低著頭，山獅沒咬到她的脖子和頸動脈，後來其他人回來發現香儂遭受攻擊，合力攻擊山獅，好不容易把她救回來。韋德和路易到樹林裡勘察木材，不巧遇上灰熊。韋德立刻爬到樹上，路易爬不上樹，遭灰熊撕裂頭皮。路易重傷到動彈不得之後，灰熊把牠用泥土和樹葉稍事掩埋，再爬到樹上把韋德咬下來。韋德拿防熊噴霧對付他，總算把熊趕跑。
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