全球我最萌第1季:第1集

在本集的「全球我最萌」中，將要選出世界最可愛的貓咪。本次選拔共有七個類別——「善用空間獎」、「最佳同伴獎」、「最佳運動員」、「最好鬥獎」、「能言善道獎」、「最佳表情獎」、「古怪姿勢獎」。節目從眾多的網路影片中選出每個獎項的前五名，第一名會進入決賽，最後再從進入決賽的七隻貓咪中選出世界最可愛的貓咪。擠進罐子的貓、不知足的貓、善於跳躍的貓、嚇走短鼻鱷的貓、會說俄語的貓、舌頭超長的貓、倒立轉移挑釁對手的貓，最後會鹿死誰手呢？
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