2018年7月，全球媒體與世人的目光聚焦在泰北的睡美人洞。12名少年足球隊員和他們的教練，在進入乾山洞的時候遇上季風雨，大水灌進洞裡，使他們深入洞穴將近4公里。來自世界各地的救援人員和洞穴潛水專家進入洞穴找人，在確定他們都還活著之後，苦思各種救人方法，而且要快，因為季風雨將會越來越大，數月後才會平息，水只會越淹越高。連科技先鋒伊隆馬斯克，都前來提供高科技救援方法，然而礙於時間與資源，只能靠繁複縝密的計畫，讓潛水專家入洞引領他們出來。