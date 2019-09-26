熱血獸醫師第5季:老虎之愛

傑夫醫生有一位常客將六隻小貓送給診所，眾員工每天輪流抽出時間和牠們互動，接著也進行絕育手術，以利後續進行開放領養的作業。母狗跳跳的後腿長了一個腫瘤，飼主很擔心牠必須截肢，但傑夫醫生將腫瘤切除乾淨，讓跳跳可以繼續陪伴飼主。母貓吉蒂不慎傷到膝蓋，艾咪醫生替牠進行穩固膝蓋骨的手術，牠之後也順利康復。傑夫醫生和技師海克特到野生動物庇護所，替一隻公虎進行結紮手術，手術沒有傑夫想像中順利，所幸還是圓滿結束任務。