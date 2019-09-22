簡哥克隆納熱愛野外，時時刻刻都在尋找美好的探險。他曾經住過樹屋三年，因為熱愛樹冠層，所以創立了一家訂製樹屋公司。他的團隊大部份都是在攀岩界認識，這群人是木工，也是攀樹人，就是喜歡刺激挑戰。簡哥受凱瑞夫妻的邀請到肯塔基州蓋一間新樹屋，凱瑞夫妻也熱愛冒險活動，像是攀岩、滑雪、泛舟等，甚至在自家後院做了一條滑索。他們愛樹，想要真正的樹屋，這正是簡哥求之不得的顧客。
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