2019年7月1日起基本組合新增兩個頻道：25台-寰宇新聞台、164台-亞洲旅遊台，55台-FYI因頻道中止取消。
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澳門有線互動新聞台CH2播出時間：逢星期六首播:20:00-20:30 重播:23:00-23:30
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世界一級方程式錦標賽:FOX Sports(30) 、 FOX Sports 3 HD(32)、FOX Sports 2(31)
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電視服務覆蓋全澳觀眾19.3萬戶
電視服務覆蓋全澳門國際性酒店高達98%,2萬3千多間客房