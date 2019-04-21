護狼戰士第1季:四處竄逃

洛克伍德動物救援中心有一群退伍軍人，在馬修和羅琳的帶領下，執行一連串護狼任務。他們當中有許多人因經歷戰爭而罹患創傷後壓力症候群，而如此遭遇也讓他們更了解狼在人類世界中的困境。落難的孤狼，與戰後返鄉的老兵，成了彼此最佳的療癒夥伴。在本集節目中，湯普生郊狼小苔的親密情感，將因為結紮手術而面臨考驗。提哈查匹當地出現的孤狼，是否真是人為飼養而逃脫的狼狗呢？在馬修鍥而不舍的追查下，真相即將揭曉。