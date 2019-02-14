荒野求生全明星第4季:費德勒

網壇天王費德勒，在巡迴賽的休息期間，跑來瑞士阿爾卑斯山，接受求生專家貝爾的山谷求生大挑戰。貝爾要費德勒帶著網球拍進行這場挑戰，並且一開始就要他在冰凍的瀑布上垂降而下。在走過積雪的結凍河川時，網球拍派上用場，成為雪鞋。到了要攀升陡峭岩壁時，站在崖低的費德勒必須將綁著繫繩的網球，擊飛繞過崖頂的一棵樹，以便他們綁安全繩。這趟旅程讓費德勒能夠帶著精彩的冒險故事回去跟小孩說。
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