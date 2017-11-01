全程直播立法會2017年11月06日下午三時

澳門有線電視互動新聞台2017年11月06日下午三時, 將會為您全程直播立法會全體會議,直播完結後將即時滾動重播，致電 66883005或登入有線網站www.macaucabletv.com。市民查詢熱線: 28822866。
立法會舉行全體會議，議程如下：
- 引介、一般性討論及表決《社會工作者專業資格認可及註冊制度》法案；
- 引介、一般性討論及表決《社會房屋法律制度》法案；
- 引介、一般性討論及表決《聘用殘疾人士的稅務優惠》法案；
- 政府代表介紹《2016年度預算執行情況報告》及《2016年度政府帳目審計報告》；
- 二零一八財政年度立法會本身預算案的全體會議簡單議決案；
- 討論及表決關於李靜儀議員於二零一七年十月十六日提交的要求專為辯論公共利益問題召開全體會議的全體會議簡單議決案；
- 討論及表決關於吳國昌議員於二零一七年十月十六日提交的要求專為辯論公共利益問題召開全體會議的全體會議簡單議決案；
- 討論及表決關於蘇嘉豪議員於二零一七年十月二十日提交的要求專為辯論公共利益問題召開全體會議的全體會議簡單議決案；
- 討論及表決關於蘇嘉豪議員於二零一七年十月十八日提交的要求專為辯論公共利益問題召開全體會議的全體會議簡單議決案。
地點：立法會大樓地下會議室