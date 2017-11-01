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全程直播立法會2017年11月06日下午三時

2017.11.01 10:23AM

澳門有線電視互動新聞台2017年11月06日下午三時, 將會為您全程直播立法會全體會議,直播完結後將即時滾動重播，致電 66883005或登入有線網站www.macaucabletv.com。市民查詢熱線: 28822866。

 

立法會舉行全體會議，議程如下：

地點：立法會大樓地下會議室

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