「四騎士」再次帶來一段出神入化的冒險之旅。在智取FBI,並靠著行俠仗義的羅賓漢式作風博得眾人讚賞之後一年多,這幾位幻術大師重出江湖,要揭露一位科技鉅子違反道德的營運手段。 t Tongue and take down Toht.