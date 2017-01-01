蟒蛇獵人 S3 搜尋響尾蛇

蟒蛇獵人回到佛羅里達州，緬甸蟒任務已告一段落，卻不表示獵人無事可做。他們去找當地知名小毒蛇，與眼鏡蛇共舞，然後深入核電廠看看佛羅里達州瀕危的美洲鱷。跟隨愛蛇人的腳步，獵人傍晚出發去找佛羅里達數量最多的響尾蛇種。侏儒響尾蛇體型雖小卻極具攻擊性。蛇毒專家卡爾巴頓開放他的醫學毒物實驗室讓獵人參觀，並詳介兩種獵人到泰國出外景時希望會碰到的蛇。土耳其角核電廠的冷卻池對美洲鱷來說是理想棲息地。獵人加入野生生物學家喬華路斯基，於天黑後進行危險的保育任務。