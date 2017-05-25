棲息在世界各地開放環境的掠食者為生存都需要學會偽裝藏匿。在非洲遼闊的大草原，條紋貓鼬仰賴群體數量在這巨獸的國度求生。獵豹和蛇鷲為生存必須征服酷熱和神出鬼沒的獵物，還得冒生命危險餵食下一代。中亞洲的長耳刺蝟會等到晚間大型掠食者都睡去後再出來狩獵，在草原上翱翔的金鵰每餐都得來不易。 受人喜愛的格林童話的現代改編版，片中交織著灰姑娘與長髮姑娘等精選的童話故事情節，藉此探索主角們的願望及其追尋的結果。
澳門有線互動新聞台CH2播出時間：
逢週三、週五 首播： 20:00—20:30 重播：23:00—23:30
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